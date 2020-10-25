Более 50 тысяч новых заражений за сутки зафиксировано во Франции
О новом антирекорде заболеваемости сообщило РИА «Новости» со ссылкой на санитарное агентство республики Santé Publique. Врачи выявили 52 010 новых случаев инфицирования. Это рекордный показатель.
С начала пандемии во Франции было выявлено 1 138 507 подтвержденных случаев COVID-19. Скончался 34 761 пациент с коронавирусом, за последние сутки — 116 человек.
Как уточнило издание Le Monde, сейчас двое из трех французов находятся под комендантским часом. Власти пытаются остановить распространение коронавируса с помощью сдерживающих мер. Сейчас указ о введении комендантского часа затрагивает 54 департамента или 46 миллионов французов.
Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о свыше 465 тысячах новых случаях заражения. Это максимальное значение с начала пандемии.