Более 50 тысяч новых заражений за сутки зафиксировано во Франции

Суточный прирост новых случаев COVID-19 во Франции впервые превысил порог в 50 тысяч случаев. Накануне местные СМИ сообщали о 45 тысячах заболевших. Национальное собрание приняло решение о продлении чрезвычайного положения в области здравоохранения до 16 февраля.

О новом антирекорде заболеваемости сообщило РИА «Новости» со ссылкой на санитарное агентство республики Santé Publique. Врачи выявили 52 010 новых случаев инфицирования. Это рекордный показатель.

С начала пандемии во Франции было выявлено 1 138 507 подтвержденных случаев COVID-19. Скончался 34 761 пациент с коронавирусом, за последние сутки — 116 человек.

Как уточнило издание Le Monde, сейчас двое из трех французов находятся под комендантским часом. Власти пытаются остановить распространение коронавируса с помощью сдерживающих мер. Сейчас указ о введении комендантского часа затрагивает 54 департамента или 46 миллионов французов.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о свыше 465 тысячах новых случаях заражения. Это максимальное значение с начала пандемии.