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    25 октября 2020, 03:55

    В мире зафиксирован рекордный прирост числа заболевших COVID-19

    Кирилл Фролов

    Прирост новых случаев коронавируса в мире обновил рекорд. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за прошлые сутки заразились свыше 465 тысяч человек, это максимум с начала пандемии.
    В мире зафиксирован рекордный прирост числа заболевших COVID-19

    Университет Джонса Хопкинса, собирающий мировую статистику по заболеваемости онлайн, зафиксировал 506 тысяч новых случаев заражения. По данным университета, с начала эпидемии коронавирусом в мире заразились более 42,5 миллиона человек. Из них 1 миллион 148 тысяч умерли, 28,6 миллиона выздоровели.

    Пятерка лидеров по числу подтвержденных случаев:

    1. США — 8,57 миллиона;

    2. Индия — 7,8 миллиона;

    3. Бразилия — 5,38 миллиона;

    4. Россия — 1,48 миллиона;

    5. Франция — 1,08 миллиона.

    Лидеры по числу смертей:

    1. США — 225 тысяч;

    2. Бразилия — 157 тысяч;

    3. Индия — 118 тысяч;

    4. Мексика — 88 тысяч;

    5. Великобритания — 45 тысяч.

    Россия занимает 13-е место с 25 тысячами летальных случаев.

    В России, судя по официальной статистике, наиболее тяжелая эпидемическая ситуация наблюдается в восьми регионах — на Алтае, в Бурятии, Марий Эл, Ненецком автономном округе, Новосибирской и Новгородской областях, Севастополе и на Чукотке.