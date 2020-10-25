В мире зафиксирован рекордный прирост числа заболевших COVID-19

Университет Джонса Хопкинса, собирающий мировую статистику по заболеваемости онлайн, зафиксировал 506 тысяч новых случаев заражения. По данным университета, с начала эпидемии коронавирусом в мире заразились более 42,5 миллиона человек. Из них 1 миллион 148 тысяч умерли, 28,6 миллиона выздоровели.

Пятерка лидеров по числу подтвержденных случаев:

1. США — 8,57 миллиона;

2. Индия — 7,8 миллиона;

3. Бразилия — 5,38 миллиона;

4. Россия — 1,48 миллиона;

5. Франция — 1,08 миллиона.

Лидеры по числу смертей:

1. США — 225 тысяч;

2. Бразилия — 157 тысяч;

3. Индия — 118 тысяч;

4. Мексика — 88 тысяч;

5. Великобритания — 45 тысяч.

Россия занимает 13-е место с 25 тысячами летальных случаев.

В России, судя по официальной статистике, наиболее тяжелая эпидемическая ситуация наблюдается в восьми регионах — на Алтае, в Бурятии, Марий Эл, Ненецком автономном округе, Новосибирской и Новгородской областях, Севастополе и на Чукотке.