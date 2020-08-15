За последние 24 часа число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией достигло 21,02 миллиона человек. Суточное увеличение составило более чем 294 тысячи случаев. Это максимальный прирост за время пандемии.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 15 августа было зарегистрировано всего 21 026 758 случаев инфицирования и 755 тысяч умерших. За 24 часа количество заразившихся выросло на 294 237 случаев, умерших — на 9985.

Согласно официальной статистике, первое место по числу инфицированных занимают Северная и Южная Америки 11 271 215 (+161 772). Число умерших в регионе выросло на 7 749 и достигло 410 483.

В европейских странах зарегистрированы 3 733 965 (+29 260) заразившихся и 213 674 (+365) умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 29 260, умерли 365 человек.

Юго-Восточная Азия занимает третье место в мире по числу зараженных — 2 971 104 (+70 757). В регионе умерли 58 844 (+1088).

В первую пятерку стран с наибольшим число инфицированных вошли США (5 203 206) Бразилия (3 224 876), Индия (2 526 192), Россия (917 884) и ЮАР (579 140).

В России 15 августа была специалистами центра имени Гамалеи произведена первая партия вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак».