Зафиксировано рекордное число заражений COVID-19 за сутки — ВОЗ
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 15 августа было зарегистрировано всего 21 026 758 случаев инфицирования и 755 тысяч умерших. За 24 часа количество заразившихся выросло на 294 237 случаев, умерших — на 9985.
Согласно официальной статистике, первое место по числу инфицированных занимают Северная и Южная Америки 11 271 215 (+161 772). Число умерших в регионе выросло на 7 749 и достигло 410 483.
В европейских странах зарегистрированы 3 733 965 (+29 260) заразившихся и 213 674 (+365) умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 29 260, умерли 365 человек.
Юго-Восточная Азия занимает третье место в мире по числу зараженных — 2 971 104 (+70 757). В регионе умерли 58 844 (+1088).
В первую пятерку стран с наибольшим число инфицированных вошли США (5 203 206) Бразилия (3 224 876), Индия (2 526 192), Россия (917 884) и ЮАР (579 140).
В России 15 августа была специалистами центра имени Гамалеи произведена первая партия вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак».