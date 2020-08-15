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    15 августа 2020, 22:56

    Зафиксировано рекордное число заражений COVID-19 за сутки — ВОЗ

    Анастасия Кукова

    За последние 24 часа число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией достигло 21,02 миллиона человек. Суточное увеличение составило более чем 294 тысячи случаев. Это максимальный прирост за время пандемии.
    Зафиксировано рекордное число заражений COVID-19 за сутки — ВОЗ

    Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 15 августа было зарегистрировано всего 21 026 758 случаев инфицирования и 755 тысяч умерших. За 24 часа количество заразившихся выросло на 294 237 случаев, умерших — на 9985.

    Согласно официальной статистике, первое место по числу инфицированных занимают Северная и Южная Америки 11  271  215 (+161 772). Число умерших в регионе выросло на 7 749 и достигло 410  483.

    В европейских странах зарегистрированы 3  733  965 (+29 260) заразившихся и 213  674 (+365) умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 29  260, умерли 365 человек.

    Юго-Восточная Азия занимает третье место в мире по числу зараженных — 2  971 104 (+70 757). В регионе умерли 58  844 (+1088).

    В первую пятерку стран с наибольшим число инфицированных вошли США (5 203 206) Бразилия (3 224 876), Индия (2 526 192), Россия (917 884) и ЮАР (579 140).

    В России 15 августа была специалистами центра имени Гамалеи произведена первая партия вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак».

    Новости SMI.FM