Произвели первую партию российской вакцины от коронавируса

В Минздраве РФ заявили о готовой первой партии вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак». Вакцинация будет проходить в два этапа.

В пресс-службе Минздрава РФ сообщили о первой готовой партии российской вакцины от коронавируса, произведенной специалистами центра имени Гамалеи, сообщает РИА «Новости».

Накануне в ведомстве сообщили о начале производства вакцины. Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в ближайшее время начнется вакцинация врачей и учителей. Прививать будут в два этапа с разницей в три недели. Так в организме сможет выработаться иммунитет к коронавирусу на два года.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург анонсировал третью фазу испытаний вакцины. Он заявил, что завершающий этап будут проводить амбулаторно. Добровольцы будут периодически приходить в больницу для сдачи крови и повторной вакцинации. Также волонтеры, участвующие в испытаниях, получат страховку и компенсацию.

Ранее стало известно, что многие страны заинтересованы в покупке российской вакцины. Президент США также выразил надежду, что российская вакцина сможет победить коронавирус, однако отметил, что американские ученые тоже готовят свой препарат.