На протестах в Белоруссии задержаны более 800 человек

На несанкционированной акции протеста в Белоруссии было задержано более 800 человек, сообщили правозащитники. Часть из них уже отпустили. Локальные митинги прошли в Минске, Березе, Витебске, Бобруйске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Ляховичах и Пинске.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр «Весна», были задержаны журналисты, победительница конкурса «Мисс Беларусь — 2008» модель Ольга Хиженкова, серебряный призер Олимпийских игр, легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин.

Акции протеста и задержания продолжаются.

Митинги в Белоруссии начались 9 августа после подведения итогов президентских выборов. Жители республики сочли победу действующего главы республики Александра Лукашенко сфальсифицированной, и потребовали проведения повторного голосования.

На днях он пообещал его провести, когда жители сами этого захотят и попросил другие страны не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии.