Лукашенко пообещал, что новая Конституция Белоруссии будет принята «без ломки»

Алексадр Лукашенко заявил, что новую Конституцию Белоруссии примут «без ломки и катастроф». Президент уверен, что это не нужно народу страны.

«Новую Конституцию мы примем, жизнь у нас будет двигаться вперед. Но без всякой ломки и катастроф — белорусам это не надо», — сказал Александр Лукашенко при посещении Белорусской атомной электростанции. Его слова приводит БелТА.

Президент также пообещал народу, что в стране обязательно пройдут новые выборы. Но только тогда, когда сами люди примут такое решение. Лукашенко в очередной попросил другие страны не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии и не указывать, как строить политику внутри страны. Его выступление было посвящено Германии.

По словам президента, в Берлинском парламенте «все решили за нас», передает «Газета.ру». Но Лукашенко не позволит сделать Белоруссию чьим-либо придатком и не будет проводить повторные выборы, только если этого хотят страны Запада. Решение будет принимать лишь народ Белоруссии, заверил действующий президент страны.