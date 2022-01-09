Задержанный за участие в массовых беспорядках в Казахстане киргизский музыкант не может являться террористом. Об этом заявил руководитель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев, его слова привело РИА «Новости».

Ташиев заявил, что указанный гражданин не является тем, кем его считают, что он просто оказался не в том месте и не в то время. Его задержанием должностные лица просто хотели выслужиться, заявил он.

«Как глава спецслужб нашей страны, ответственно заявляю, он не мог быть привлечен как террорист», — сказал Ташиев.

Ранее пресс-служба МВД сообщила, что задержала одного из протестующих. По предварительной информации, им мог оказаться киргизский музыкант Вакрам Рузахунов.

У семьи нет родственников в Казахстане, в эту республику Рузахунов ездил только по приглашению для проведения концертов и участия в музыкальных фестивалях.

Около посольства Казахстана в Бишкеке проходят митинги, сообщил Telegram-канал Mash. Силовики утверждают, что на самом деле задержанного зовут Закир Убуров.