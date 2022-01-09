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    09 января 2022, 13:34

    Задержанный в Казахстане киргизский музыкант не является террористом — глава Комитета нацбезопасности Киргизии

    Комитет нацбезопасности Киргизии: задержанный в Казахстане музыкант не террорист

    Максим Зинкин

    Задержанный за участие в массовых беспорядках в Казахстане киргизский музыкант не может являться террористом. Об этом заявил руководитель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев, его слова привело РИА «Новости».

    Задержанный в Казахстане киргизский музыкант не является террористом — глава Комитета нацбезопасности Киргизии

    Ташиев заявил, что указанный гражданин не является тем, кем его считают, что он просто оказался не в том месте и не в то время. Его задержанием должностные лица просто хотели выслужиться, заявил он.

    «Как глава спецслужб нашей страны, ответственно заявляю, он не мог быть привлечен как террорист», — сказал Ташиев.

    Ранее пресс-служба МВД сообщила, что задержала одного из протестующих. По предварительной информации, им мог оказаться киргизский музыкант Вакрам Рузахунов.

    У семьи нет родственников в Казахстане, в эту республику Рузахунов ездил только по приглашению для проведения концертов и участия в музыкальных фестивалях.

    Около посольства Казахстана в Бишкеке проходят митинги, сообщил Telegram-канал Mash. Силовики утверждают, что на самом деле задержанного зовут Закир Убуров.