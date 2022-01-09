МВД и МИД Киргизии проверят задержание известного музыканта в Казахстане

МВД Киргизии заявило о начале проверки сообщений о задержании гражданина республики за беспорядки в Алма-Ате. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ведомства.

«СМИ Республики Казахстан распространили видео, на котором задержанный утверждает, что он прилетел из Киргизии для участия в митинге. По его словам, неизвестные люди предложили ему участвовать в митинге за 90 тысяч тенге (200 долларов)», — сообщили в министерстве.

В пресс-службе отметили, что, по имеющейся информации, задержанный может быть киргизским джазовым музыкантом Викрамом Рузахуновым. Его родственники сообщили, что он часто гастролировал в Алма-Ате. Накануне Нового года он был приглашен в город для проведения концертных программ.

«Билет в Алма-Ату приобретен 16 декабря 2021 года и второго января, в 20:00 часов, он улетел в город Алма-Ату. В аэропорт его сопровождали мать <…> и ее внук <…>, который работает программистом в компании ИПАМ в Бишкеке», — добавили в МВД.

У семьи нет родственников в Казахстане, в эту республику Рузахунов ездил только по приглашению для проведения концертов и участия в музыкальных фестивалях в Казахстане и в странах СНГ.

«В настоящее время Министерством внутренних дел Кыргызской Республики проводятся соответствующие мероприятия по выяснению всех обстоятельств факта задержания данного гражданина», — подчеркнули в пресс-службе.

Также в министерстве обратили внимание, что все выезжающие и заезжающие в Киргизию полностью контролируются правоохранительными органами.

В МИД Киргизии сообщили, что тоже начали проверку после появления информации о задержании гражданина республики. Обстоятельства устанавливаются совместно с компетентными органами Казахстана.