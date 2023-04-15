15 апреля 2023, 07:34
Задержанного на месте взрыва, где должен был выступить премьер Японии, арестовали
Kyodo: задержанного на месте взрыва в Японии арестовали, подозревая в препятствии бизнесу
Задержанного после взрыва в японском городе Вакаяма, рядом с местом выступления премьер-министра Фумио Кисида, арестовали. Мужчину подозревают в умышленном препятствии бизнесу, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правоохранительные органы.
Агентство указало, что о мотивах поступка задержанного пока нет никакой информации.
Реклама
Премьера Японии доставили в полицейское управление Вакаямы. Фумио Кисида заявил о намерении продолжить свои публичные выступления.
Ранее телеканал NHK сообщил об аресте и опубликовал кадры задержания.
«Полиция заявила, что арестовала подозреваемого, который, по-видимому, бросил бомбу в порт, где премьер-министр Кисида Фумио должен был выступить с речью», — уточнил телеканал.
Утром в субботу взрыв прогремел рядом с местом выступления японского политика после того, как он завершил осмотр рыболовецкого порта Саигасаки.
Взрывы
Япония
Аресты
Полиция
Реклама
Реклама