Мир 15 апреля 2023, 07:34 Задержанного на месте взрыва, где должен был выступить премьер Японии, арестовали Kyodo: задержанного на месте взрыва в Японии арестовали, подозревая в препятствии бизнесу РИА «Новости»

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Задержанного после взрыва в японском городе Вакаяма, рядом с местом выступления премьер-министра Фумио Кисида, арестовали. Мужчину подозревают в умышленном препятствии бизнесу, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правоохранительные органы.

Агентство указало, что о мотивах поступка задержанного пока нет никакой информации.

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Премьера Японии доставили в полицейское управление Вакаямы. Фумио Кисида заявил о намерении продолжить свои публичные выступления.

Ранее телеканал NHK сообщил об аресте и опубликовал кадры задержания.

«Полиция заявила, что арестовала подозреваемого, который, по-видимому, бросил бомбу в порт, где премьер-министр Кисида Фумио должен был выступить с речью», — уточнил телеканал.

Утром в субботу взрыв прогремел рядом с местом выступления японского политика после того, как он завершил осмотр рыболовецкого порта Саигасаки.