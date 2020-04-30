Задержанная с детской головой в пакете украинка устроила скандал и отказалась слушать судью

Сотрудники полиции задержали в Харькове голую женщину. Она шла по дороге и несла в пакете отрубленную голову девочки. Буйную жительницу доставили в суд, но отвечать на вопросы она отказалась.

Видео из зала суда опубликовала в Facebook журналистка телеканала «Украина» Анна Юрченко. На кадрах женщина, замотанная в простынь, ведет себя агрессивно и постоянно перебивает судью.

«Я не буду слушать. Почему я должна вас слушать, а вы меня нет», — кричит Татьяна Пьянова.

Затем она заявляет журналистам, что дочь — ошибка молодости. При этом она продолжает говорить, что ничего объяснять не будет.

«Я не хочу ни с кем общаться, оставьте меня в покое», — заявляет женщина.

Пьянову задержали утром 30 апреля на улице Полтавский Шлях. Прибывшие полицейские увидели, что женщина была абсолютно голой и держала нож. Во второй руке у нее был пакет с головой ребенка. Позже правоохранителям позвонил житель села Подворки. Он рассказал, что нашел тело своей 13-летней племянницы. Как выяснилось, Пьянова более 20 раз ударила дочь ножом, а затем обезглавила.

Следователи возбудили дело по статье «Умышленное убийство малолетнего ребенка» и начали расследование.