    30 апреля 2020, 11:47

    Голую женщину с детской головой в пакете задержали в Харькове

    Андрей Иванов

    Харьковские полицейские 30 апреля задержали голую женщину с ножом и детской головой в пакете. Она вела себя агрессивно и кидалась на правоохранителей.
    Голую женщину с детской головой в пакете задержали в Харькове

    «30 апреля, около 06:00, поступило сообщение о том, что на улице Полтавский Шлях находится обнаженная женщина. Полицейские обнаружили по указанному адресу гражданку в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой — пакет, в котором находилась отрезанная голова человека», — сообщила пресс-служба местной полиции.

    Спустя полтора часа после первого сообщения в полицию позвонил 40-летний житель села Подворки. Он нашел обезглавленное тело своей 13-летней племянницы в доме, где живет вместе с сестрой.

    По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье УК Украины «Умышленное убийство малолетнего ребенка». Женщину задержали. Полицейские сейчас устанавливают все обстоятельства того, что произошло.