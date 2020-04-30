Голую женщину с детской головой в пакете задержали в Харькове

Харьковские полицейские 30 апреля задержали голую женщину с ножом и детской головой в пакете. Она вела себя агрессивно и кидалась на правоохранителей.

«30 апреля, около 06:00, поступило сообщение о том, что на улице Полтавский Шлях находится обнаженная женщина. Полицейские обнаружили по указанному адресу гражданку в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой — пакет, в котором находилась отрезанная голова человека», — сообщила пресс-служба местной полиции.

Спустя полтора часа после первого сообщения в полицию позвонил 40-летний житель села Подворки. Он нашел обезглавленное тело своей 13-летней племянницы в доме, где живет вместе с сестрой.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье УК Украины «Умышленное убийство малолетнего ребенка». Женщину задержали. Полицейские сейчас устанавливают все обстоятельства того, что произошло.