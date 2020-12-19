Задержан мужчина, угрожавший взорвать гранату в Тбилиси

Грузинские полицейские задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату в жилом доме в одном из густонаселенных районов Тбилиси. Местные телекомпании ранее сообщали, что речь идет, возможно, о семейном конфликте.

Детальная информация о случившемся станет доступна прессе чуть позже.

«Полиция уже задержала мужчину. Переговоры между МВД и задержанным длились более двух часов. Прилегающая территория перекрыта, передвижение для представителей СМИ ограничено», — сообщает «Рустави 2».

Силовики подтвердили, что в жилом корпусе находился мужчина с гранатой, который угрожал ее взорвать.

По неофициальной информации, он пришел к бывшей жене, нарушив запрет суда приближаться к ней. Полицейские, во избежание паники, прибыли на место на гражданских машинах. Операция проводилась при усиленных мерах безопасности. По данным TV Pirveli, мужчина была ранее судим.

В конце ноября в Тбилиси мужчина захватил заложников в микрофинансовой организации. Этим актом о надеялся обратить внимание властей на высокие процентные ставки и защитить таким образом соотечественников.