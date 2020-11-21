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    21 ноября 2020, 20:56

    Захватчик конторы микрозаймов в Тбилиси извинился за свой поступок

    Кирилл Фролов

    Мужчина, который удерживал заложников в микрофинансовой организации в Тбилиси, попросил прощения. По его словам, целью было заставить власти защитить граждан от высоких процентных ставок.
    Захватчик конторы микрозаймов в Тбилиси извинился за свой поступок

    «Моя единственная цель — чтобы правительство начало заботиться о людях. Пусть защитит наших граждан от банковских кредитов и высоких процентных ставок», — процитировало его письмо издание «Sputnik Грузия».

    Нападавший добавил, что у большинства сограждан из-за роста цен «нет средств на покупку необходимых лекарств», а отдельные люди смогли на этом обогатиться.

    В субботу 31-летний Леван Зурабашвили зашел в офис микрофинансовой организации MBC («Микро Бизнес Капитал») и взял в заложники 17 человек, угрожая им зажигалкой в форме ручной гранаты.

    Мужчина требовал запрета азартных игр в стране, снижения цен на лекарства, повышения пенсий и отмены процентов по займам. Через несколько часов в ходе переговоров с полицией захватчик сдался.

    Его защита считает, что речь идет о протестной акции. Это «искренний протест», заявила адвокат нападавшего Ирма Чкадуа.

    «Мы все видели, что он не вел себя агрессивно с заложниками, несколько заложников спокойно покинули здание, у каждого из них была возможность передвигаться», — привел ее слова «Интерфакс».

    По словам адвоката, Зурабашвили долгое время играл в азартные игры и продал машину для погашения долгов. Мужчина воспитывает 12-летнего ребенка и не хочет, чтобы тот «оказался в такой же ситуации».