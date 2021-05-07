Задержали грабителя, взявшего заложников в банке в Миннесоте

В американском штате Миннесота задержали грабителя, взявшего заложников в банке St. Cloud. Почти восемь часов полицейские пытались уговорить преступника сдаться.

Грабителя задержали после того, как он отпустил пятерых заложников. Об этом сообщило издание CBS Minnesota.

В полиции сообщили, что всего было пять заложников, все из которых были банковскими служащими. Четверо из пяти заложников были освобождены в течение четырех часов, а пятый и последний заложник был освобожден незадолго до штурма полицейскими здания банка и ареста подозреваемого.

Сотни людей собрались через дорогу от банка и в течение нескольких часов наблюдали за развитием событий, аплодируя каждый раз, когда заложник покидал здание.

В какой-то момент в течение вечера подозреваемый использовал один из телефонов заложника и его аккаунт в Facebook, чтобы опубликовать краткое видео в прямом эфире, где два заложника спокойно сидели, когда агенты ФБР стояли у окна.

Полиция говорит, что ни заложники, ни сотрудники правоохранительных органов не пострадали в ходе этого испытания.