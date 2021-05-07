Грабители взяли в заложники несколько сотрудников банка в США. Видео

В американском штате Миннесота грабители взяли в заложники сотрудников банка Wells Fargo. Об этом сообщил телеканал Fox News.

На место оперативно приехали полицейские, чтобы начать переговоры с преступниками. По предварительным данным, злоумышленников было несколько. Они хотели ограбить банк, но решили заодно и взять заложников. Информации о пострадавших и погибших не поступало.

«Мы ведем переговоры. Внутри удерживается неизвестное число сотрудников банка», — сказал представитель местного полицейского управления.

По последним данным, в заложниках оказались пять сотрудников банка. Четверо из них выпущены, уточнил сайт CBS со ссылкой на источники в ФБР. Известно, что среди правоохранителей нет пострадавших. В соцсетях стали появляется видео и фото с места событий. Прохожим как раз удалось заснять освобождение двух сотрудников. Женщин встретили аплодисментами.

«Небольшой взгляд на ситуацию с заложниками в Wells Fargo», — говорится в одной записи.

Сообщение об ограблении в полицию поступил примерно в 15:00 по местному времени.