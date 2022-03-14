«Зачем отказываться от рекордной выручки?» Экономист назвал причину не отказываться от экспорта газа и нефти

Транспортировка углеводородов в Европу в состоянии конфликта на Украине приносит России рекордные доходы, не нужно отказываться от них. Об этом в эфире телеканала «360» заявил доктор экономических наук Николай Новичков.

Экономист уверен, что не стоит перекрывать транзит газа через Украину.

«Сейчас мы получаем рекордную выручку, какой еще не получали, зачем отказываться? С минусами этой ситуации нужно работать, а плюсами — пользоваться», — заявил Новичков.

Он объяснил, что из-за введенных санкций в отношении России сильно снизилось качество жизни жителей США и Евросоюза.

«Цены взлетели на бензин, газ и продовольствие, отразившись на покупательной способности граждан ЕС и США», — заявил экономист.

Ранее экономист Мария Максакова также рассказала, что отказ от импорта российских удобрений поставит мировой продовольственный рынок в нестабильное состояние с перспективой резкого роста цен на продукты питания.