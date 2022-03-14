Названы российские товары, без которых Западу не обойтись

Отказ от импорта российских удобрений поставит западные страны в крайне затруднительное положение. Об этом агентству «Прайм» рассказала экономист Мария Максакова.

«Ограничения на экспорт в ЕС минеральных удобрений «могут дестабилизировать не только европейский, но и мировой продовольственный рынок с перспективой резкого роста цен на продукты питания», — рассказала она.

Максакова отметила, что Российская федерация входит в число пятерки ведущих стран мира по производству минеральных удобрений, причем больше 60% этой продукции отправляется на экспорт.

Самой серьезной контрсанкцией России на ограничения Запада экономист назвала запрет на экспорт угля, газа и нефти. По ее мнению, подобная мера приведет к ряду издержек, которые лягут на плечи конечных потребителей.

«Этот сценарий может быть реализован только в случае полномасштабной экономической войны, которая не выгодна ни России, ни Западу, ни миру в целом», — заключила Максакова.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что РФ не будет просить США и Евросоюз об отмене наложенных санкций.