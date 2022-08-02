«Зачем было пугать людей». Кадыров высказался о визите Пелоси на Тайвань

Китайским властям незачем было нагонять жути и пугать людей во время визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Встретить американку могли спокойно, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Ну и зачем было столько нагонять жути, пугать людей, шум поднимать, когда можно было так спокойно дать прилететь бедной старушке в Тайвань?» — задался лидер республики вопросом в своем Telegram-канале.

По его словам, на острове могли тихо и мирно встретить Пелоси. При этом власти Китая решили пойти другим путем.

«Бедную бабусю несколько часов пугали истребителями, ПВО, эсминцами и громкими заявлениями», — заключил Кадыров.

Спикер палаты представителей США прилетела на Тайвань во вторник, 2 августа. Она заявила, что ее визит является свидетельством поддержки демократии Тайваня со стороны американцев. Самолет Пелоси сопровождали истребители, а в аэропорту Суншань сняли маскировочные чехлы с зенитных пушек. МИД Китая выразил решительный протест из-за визита спикера палаты представителей. Власти страны объявили, что в ближайшие дни будут проводить учения в шести районах вокруг Тайваня.