Российские военнослужащие доставили более 90 тонн гуманитарной помощи жителям Дергачевского района Харьковской области. Очередная партия груза была доставлена через пограничный пункт в Белгородской области.

Как отметили в Министерстве обороны РФ, российские военные привезли продукты питания, бутилированную питьевую воду, медикаменты для лечебных учреждений, а также теплую одежду.

Подразделения ВСУ одном из населенных пунктов в Дергачевском районе при отступлении взорвали автомобильный мост. Это усложнило доставку груза, сказано в сообщении оборонного ведомства на официальной странице во «ВКонтакте».

«Безопасность гуманитарной колонны обеспечили российские военнослужащие. Весь гуманитарный груз был передан нуждающимся жителям», — сказано в сообщении Минобороны РФ.

Гуманитарную помощь для Донбасса собрали в Реутовском индустриальном парке «Строй Парк». К акции присоединились арендаторы складов и предприниматели. Там собрали более 20 тонн самого важного и необходимого груза — крупы, макаронные изделия, сладости, средства личной гигиены и многое другое. И эта акция не единичная. Реутов одним из первых в регионе выделил два склада, чтобы хранить и собирать гуманитарную помощь.