Заболевший COVID-19 Зеленский рассказал о самочувствии

Зеленский рассказал, что чувствует себя хорошо.

«Как вы знаете, COVID-19, к сожалению, не обошел стороной и меня, но чувствую я себя достаточно хорошо», — отметил он.

Здоровье не мешает ему выполнять рабочие обязанности. Украинский лидер проводит совещания и отвечает на звонки в онлайн-режиме. Зеленский находится в самоизоляции уже третий день, написала газета «Известия».

Президент заразился коронавирусом 9 ноября, в больницу «Феофания» в Киеве его доставили через три дня. В медучреждении для главы государства заранее обустроили рабочий кабинет на тот случай, если он заболеет. Лидер страны находится в изолированной палате, где установлена спецсвязь.

Позднее COVID-19 подтвердился также и у главы офиса президента Андрея Ермака. А бывший президент Украины Петр Порошенко 3 октября заболел COVID-19 и уже оправился.

За последние сутки на Украине выявили 11 057 новых пациентов — это антирекорд. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 500 865 случаев заболевания.