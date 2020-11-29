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    29 ноября 2020, 12:16

    Заболевшая COVID-19 сингапурка родила мальчика с антителами к коронавирусу

    Андрей Иванов

    Медики выявили COVID-19 у Селин Нг-Чен, когда она вынашивала своего сына. Когда мальчик по имени Олдрин появился на свет, у него нашли антитела к коронавирусу, тогда как у матери они исчезли. Об этом сообщила газета The Straits Times.
    Заболевшая COVID-19 сингапурка родила мальчика с антителами к коронавирусу

    «Это очень интересно. Его педиатр сказал, что мои антитела к COVID-19 исчезли, но у Олдрина они есть. Мой врач предполагает, что я передала ему свои антитела во время беременности», — рассказала изданию Нг-Чен.

    Женщина заразилась коронавирусом во время поездки в Европу в марте. Тогда она была на 10-й неделе беременности. Олдрин родился в октябре.

    Внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Приморского края Анна Симакова пояснила РИА «Новости», что прямого пути заражения матерью ребенка в утробе пока не выявили, но свои антитела женщина может передать. В организме новорожденного они будут циркулировать целый год.

    В ноябре СМИ сообщили, что за время пандемии в Санкт-Петербурге врачи зафиксировали заражение коронавирусом 52 детей при рождении. Ни один новорожденный не умер.