Заболевшая COVID-19 сингапурка родила мальчика с антителами к коронавирусу

«Это очень интересно. Его педиатр сказал, что мои антитела к COVID-19 исчезли, но у Олдрина они есть. Мой врач предполагает, что я передала ему свои антитела во время беременности», — рассказала изданию Нг-Чен.

Женщина заразилась коронавирусом во время поездки в Европу в марте. Тогда она была на 10-й неделе беременности. Олдрин родился в октябре.

Внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Приморского края Анна Симакова пояснила РИА «Новости», что прямого пути заражения матерью ребенка в утробе пока не выявили, но свои антитела женщина может передать. В организме новорожденного они будут циркулировать целый год.

В ноябре СМИ сообщили, что за время пандемии в Санкт-Петербурге врачи зафиксировали заражение коронавирусом 52 детей при рождении. Ни один новорожденный не умер.