Более 50 детей родились с положительным тестом на COVID-19 в Петербурге

Начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению Яна Панютина рассказала, что беременные с положительным тестом на коронавирус рожают в Городской клинической инфекционной больнице имени Боткина, а также больнице № 38 имени Семашко.

По ее словам, вся информация о пациентках собирается в едином информационном центре на базе Перинатального центра — Роддома № 18. В скором времени планируется начать прием женщин с коронавирусом в роддоме № 16.

Специалист добавила, что за все время пандемии в Петербурге от инфекции не скончался ни один новорожденный. Был один летальный исход, когда погибли мать и ребенок, однако причиной смерти был не СОVID-19.