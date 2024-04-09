Мир 09 апреля 2024, 18:54 Заблудившегося в Карпатах уклониста задержали украинские пограничники ГПСУ: на Украине уклонист прошел по горам 70 километров, чтобы найти Румынию Unsplash

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Уклонист на Украине пытался пересечь границу с Румынией через горы и заблудился. Об этом в Telegram-канале сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

По данным ведомства, 42-летний украинец решил сбежать в Румынию, преодолев Карпаты. По пути ему пришлось идти по сугробам, высота которых местами достигала двух метров. Также мужчина неоднократно сталкивался с дикими животными.

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Мужчина почти неделю пытался найти границу с Румынией, для этого он прошел по горам около 70 километров. В итоге замерзшего уклониста обнаружили украинские пограничники. Они помогли ему спуститься и составили административный протокол за попытку незаконного пересечения границы.

В ближайшие месяцы в приграничных областях Украины усилят меры контроля границы. По данным Верховной рады, общее число уклонистов уже достигло примерно один миллион человек.