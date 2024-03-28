Мир 28 марта 2024, 20:41 Названо число уклонистов на Украине Депутат Рады Дубинский: число уклонистов на Украине достигло одного миллиона Freepik

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Общее число уклонистов на Украине может достигать одного миллиона человек. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Если в Ивано-Франковской области 40 тысяч уклонистов, как заявили в местном ТЦК, то по всей Украине их под миллион», — написал он.

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По словам Дубинского, в ближайшие месяцы в приграничных областях Украины планируют усилить меры контроля границы. Кроме того, украинским военнообязанным могут запретить переезжать между областями.

Ранее на Украине предложили сделать информационную повестку более позитивной, чтобы сократить психологический разрыв между гражданскими и военными. Это связано с тем, что украинцы перестали добровольно служить в армии.

Начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Роман Боднарь заявил, что в Ивано-Франковской области в розыске находятся почти 40 тысяч уклонистов, писал RT.