За уничтоженных норок власти Дании выплатят заводчикам $3 млрд

Датский парламент решил выплатить заводчикам уничтоженных в рамках борьбы с распространением коронавируса норок 15,6-18,8 миллиарда крон (2,55-3,07 миллиарда долларов). Решение об утилизации 17 миллионов животных было принято 4 ноября 2020 года.

Как стало известно агентству Ritzaus Bureau, исполняющий обязанности министра финансов Мортен Бедсков пообещад заводчикам норок «справедливую и разумную компенсацию».

Предприниматели получат деньги за забитых животных, мех которых не был продан, и за упущенную прибыль, уточняет ТАСС. Компенсацию смогут получить также пострадавшие представители смежных отраслей, скорняки или аукционные дома, если более половины их оборота зависит от разведения норок в Дании.

Сообщается, что от принятых мер особенно сильно пострадали фермы Северной Ютландии. Запрет на разведение норок будет действовать до 31 декабря 2021 года.

До последнего времени Дания лидировала на меховом рынке. Разведение норок приносило ежегодно около 500 миллионов евро. Сейчас эта отрасль фактически прекратила существование.

Ранее сообщалось, что примерно сотне животных удалось сбежать со звероферм в Дании перед уничтожением. Специалисты заявили об опасности заражения других животных в случае поедания норок — лис, котов, хорьков и енотовидных собак.