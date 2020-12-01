Сотни норок с коронавирусом сбежали с датских ферм

Из 17 миллионов приговоренных к смерти зараженных коронавирусом норок сотне удалось сбежать со звероферм в Дании. Из-за их побега COVID-19 может распространиться среди других животных.

Заражение может произойти, если другое животное съест норку. Об этом сообщил специалист Датского ветеринарного и продовольственного управления Стэн Мортенсен The Guardian.

По его словам, риск заражения «беглецами» невелик, однако он все же есть. Большую вероятность к инфицированию имеют хорьки, енотовидные собаки, выдры, куницы, горностаи и кошки.

Норки, в отличие от людей, легко переносят COVID-19. У них, по словам Мортенсена, несколько дней может быть затрудненное дыхание, но большинство выздоравливает и вырабатывает иммунитет.

«SARS-CoV-2 потенциально может продолжать распространяться на крупных фермах. Также вирусом могут заразиться другие животные, а затем „теоретически“, как это делают вирусы птичьего гриппа и свиного гриппа, продолжит мутировать в своих животных-носителях, представляя постоянную пандемическую угрозу для людей и животных», — сказала руководитель отдела вирусологии Университета имени Эразма Роттердамского Марион Купманс.

В ноябре этого года стало известно о заражении норок на датских фермах мутировавшим коронавирусом, который способен передаваться от животного к человеку. Как сообщали «Известия», правительство Дании приняло решение — усыпить всех норок на зверофермах. К умерщвлению приговорены более 17 миллионов животных. На данный момент убили около 10 миллионов особей.