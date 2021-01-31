За сутки в мире выявлено свыше 500 тысяч случаев COVID-19

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за последние сутки составило 500 985 человек. Общее число инфицированных превысило 101, 56 миллионов человек. Большая часть зараженных (57%) приходится на Северную и Южную Америки.

За последние 24 часа, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире умерли 13 915 пациентов. Их число с начала пандемии превысило 2,196 миллиона человек.

Большинство заразившихся за последние сутки проживают в Северной и Южной Америке (287 160), второе место занимает Европа (133 022), третье — Юго-Восточная Азия (29 768).

Наибольшее число инфицированных проживает в США (25 512 197), в тройку лидеров вошли Индия (10 733 131) и Бразилия (9 058 687). Россия занимает четвертое место в мире — 3 832 080 пациентов.

По данным ВОЗ, за последнюю неделю в мире было зарегистрировано 4,1 миллиона новых случаев, что на 15% меньше, чем на прошлой неделе. Количество новых случаев смерти составило чуть менее 96 тысяч человек, что сопоставимо с показателем на предыдущей неделе.

Из-за распространения коронавируса Франция, Чехия и Германия ограничили въезд в страну иностранцев.