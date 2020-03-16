За сутки коронавирусом заболели почти 11 тысяч человек

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за последние стуки в мире заразились коронавирусом 10 982 человека. В сообщении подчеркивается, что это официальные данные, инфицированных может быть гораздо больше, так как не все они обращаются к врачам.

Сообщение опубликовано на сайте организации. Общее число инфицированных COVID-19 в мире достигло 153 517. За пределами Китая — 72469 человек. Умерли — 5357 пациентов. ВОЗ 11 марта объявила о пандемии коронавируса и назвала Европу ее центром.

Президент России Владимир Путин 15 марта распорядился создать рабочую группу госсовета по противодействию коронавирусу, и назначил ее главой мэра Москвы Сергея Собянина.