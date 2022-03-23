За сутки из Мариуполя эвакуировали более 500 человек

За прошедшие 24 часа из Мариуполя эвакуировали 562 человека. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram.

«За минувшие сутки, с 08:00 22 марта до 08:00 23 марта, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 562 человека, включая 110 детей», — сказано в сообщении.

Людей доставили в пункт оказания помощи эвакуируемому населению, его развернули силы МЧС ДНР.

За период с 5 марта по 08:00 23 марта в ПОПН «Безыменное» эвакуировали 4621 человека. Штаб территориальной обороны ДНР призвал мирное население воздержаться от столкновений с украинскими боевиками.

Ранее командир батальона сил ДНР майор Олег Кокарев рассказал, что украинские военные пытаются вместе с мирными жителями уехать из Мариуполя. Для этого они даже переодеваются в женскую одежду.