Двое мирных жителей погибли в ДНР в результате обстрелов

Жертвами обстрелов украинских военных в Донецкой народной республике стали двое мирных жителей. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

«За прошедшие сутки погибли двое мирных жителей, ранения различной степени тяжести получили 28 человек», — сказано в сообщении.

Среди пострадавших — 19 человек из числа ранее освобожденных, включая четырех детей. Кроме того, ранены двое корреспондентов из Китая.

В результате обстрелов повреждены 33 дома в Донецке, Ясиноватой, Красном Партизане, пострадали также шесть объектов гражданской инфраструктуры.

За сутки ВСУ 26 раз открывали огонь по ДНР, они применили 239 единиц боеприпасов. Днем ранее в республике зафиксировали 28 обстрелов со стороны ВФУ.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские военные пытаются стрелять по электросетям.