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    21 марта 2022, 10:15

    Двое мирных жителей погибли в ДНР в результате обстрелов

    Представительство ДНР в СЦКК сообщили о гибели двух мирных жителей из-за обстрелов

    Александр Иванов

    Жертвами обстрелов украинских военных в Донецкой народной республике стали двое мирных жителей. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

    «За прошедшие сутки погибли двое мирных жителей, ранения различной степени тяжести получили 28 человек», — сказано в сообщении.

    Среди пострадавших — 19 человек из числа ранее освобожденных, включая четырех детей. Кроме того, ранены двое корреспондентов из Китая.

    В результате обстрелов повреждены 33 дома в Донецке, Ясиноватой, Красном Партизане, пострадали также шесть объектов гражданской инфраструктуры.

    За сутки ВСУ 26 раз открывали огонь по ДНР, они применили 239 единиц боеприпасов. Днем ранее в республике зафиксировали 28 обстрелов со стороны ВФУ.

    Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские военные пытаются стрелять по электросетям.