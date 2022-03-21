Двое мирных жителей погибли в ДНР в результате обстрелов
Представительство ДНР в СЦКК сообщили о гибели двух мирных жителей из-за обстрелов
Жертвами обстрелов украинских военных в Донецкой народной республике стали двое мирных жителей. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
«За прошедшие сутки погибли двое мирных жителей, ранения различной степени тяжести получили 28 человек», — сказано в сообщении.
Среди пострадавших — 19 человек из числа ранее освобожденных, включая четырех детей. Кроме того, ранены двое корреспондентов из Китая.
В результате обстрелов повреждены 33 дома в Донецке, Ясиноватой, Красном Партизане, пострадали также шесть объектов гражданской инфраструктуры.
За сутки ВСУ 26 раз открывали огонь по ДНР, они применили 239 единиц боеприпасов. Днем ранее в республике зафиксировали 28 обстрелов со стороны ВФУ.
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские военные пытаются стрелять по электросетям.