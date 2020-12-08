Берлин будет «отчаянно бороться» за газопровод «Северный поток — 2», несмотря на действия со стороны Вашингтона. Так считает директор института политических исследований Сергей Марков.

В беседе с RT Марков отметил, что американские санкции в отношении «Северного потока — 2» на самом деле направлены против Германии. Эксперт считает, что причина этому в существующей между немецкими и американскими корпорациями серьезной конкуренции за мировые рынки.

«Доступ к дешевому и стабильному российскому газу позволяет немецким компаниям (а они составляют ядро европейского бизнеса) сделать свою продукцию более конкурентоспособной, а значит, завоевывать рынки», — объяснил Марков.

Благодаря «Северному потоку — 2», считает эксперт, немецкая промышленность может получить стабильные, дешевые и экологически чистые источники энергии.

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло место достройки «Северного потока — 2». Судно развернулось на северо-восток. Сейчас пунктом назначения трубоукладчика указан Калининград, следует из данных глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

Газопровод «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.