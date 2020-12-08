Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» удаляется от недостроенного участка газопровода «Северный поток — 2».

Как следует из данных глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic, судно развернулось на северо-восток.

Пунктом назначения «Академика Черского» указан Калининград. Примерно по курсу корабля также расположена точка окончания второй нити газопровода.

В ту же сторону из порта Мукран, где хранятся трубы для достройки трубопровода, направились суда снабжения «Балтийский исследователь» и «Умка».

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на призыв посольства США в Берлине в адрес Германии и Евросоюза о намерении наложить мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2». Она заявила, что российская труба вызывает у американцев «политическую агрессию».

Газопровод «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Против проекта активно выступают США. Вашингтон продвигает в Европу американский сжиженный природный газ (СПГ).