За секунды до старта: SpaceX отменила запуск Falcon 9

Компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником GPS III всего за две секунды до старта.

Запуск Falcon 9 должен был состояться с космодрома на мысе Канаверал в 21.43 по местному времени (04.43 по Москве). ЦУП дал команду отмены запуска за две секунды до старта. Прямая трансляция проводилась на сайте компании.

Пока что причины отмены не названы. Еще одна попытка запуска на сегодня не запланирована.

Ракета-носитель Falcon 9 должна была вывести на орбиту спутник GPS III–4. Он должен войти в созвездие геолокационных спутников GPS, где три аппарата нового поколения уже есть. GPS III обеспечивают нужды американских ВС и гражданских лиц.

Глава компании SpaceX Илон Маск ранее опубликовал в Twitter фотографию корабля SpaceX Starship. Его собирали с хвостовым оперением для первого полета на высоту около 18 километров. На ракету также впервые должны были поставить носовой обтекатель. По словам Маска, на прототип поставят три двигателя, а оперение поможет кораблю вернуться на Землю.