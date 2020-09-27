Илон Маск показал хвостовое оперение корабля Starship

Маск сообщил, что на прототип поставят три двигателя, а оперение поможет кораблю вернуться на Землю.

«Хвостовое оперение Starship SN8. На следующей неделе носовой обтекатель и носовое оперение. SN9 — в следующем месяце. Первый полет на 15 километров», — сообщил изобретатель.

В начале сентября прототип без обтекателя на одном двигателе совершил первый испытательный полет на высоте 150 метров. Ракета в новой комплектации должна была быть собрана в начале 20-х чисел сентября. Пока процесс не завершен.

Испытания предыдущих прототипов за исключением первого заканчивались неудачей.

Накануне стало известно, что на полигоне американской компании-производителя космической техники SpaceX в Техасе в рамках краш-теста взорвали топливный резервуар Starship SN7.1