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    27 сентября 2020, 00:02

    Илон Маск показал хвостовое оперение корабля Starship

    Анастасия Кукова

    Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию корабля SpaceX Starship. Его собирают с хвостовым оперением для первого полета на высоту около 18 километров. На ракету также впервые поставят носовой обтекатель.
    Илон Маск показал хвостовое оперение корабля Starship

    Маск сообщил, что на прототип поставят три двигателя, а оперение поможет кораблю вернуться на Землю.

    «Хвостовое оперение Starship SN8. На следующей неделе носовой обтекатель и носовое оперение. SN9 — в следующем месяце. Первый полет на 15 километров», — сообщил изобретатель.

    В начале сентября прототип без обтекателя на одном двигателе совершил первый испытательный полет на высоте 150 метров. Ракета в новой комплектации должна была быть собрана в начале 20-х чисел сентября. Пока процесс не завершен.

    Испытания предыдущих прототипов за исключением первого заканчивались неудачей.

    Накануне стало известно, что на полигоне американской компании-производителя космической техники SpaceX в Техасе в рамках краш-теста взорвали топливный резервуар Starship SN7.1

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