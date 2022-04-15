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    15 апреля 2022, 13:29

    Российским авикомпаниям разрешат выкупить лизинговые самолеты — Bloomberg

    Bloomberg: российские авиакомпании смогут выкупить лизинговые самолеты

    Максим Зинкин

    Отечественные авиакомпании получат возможность выкупить самолеты, взятие в лизинг у европейских компаний. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

    Российским авикомпаниям разрешат выкупить лизинговые самолеты — Bloomberg

    Такая возможность стала доступна после принятой 8 апреля поправки к антироссийским санкциям. После полной оплаты авиакомпании получат полное право собственности на воздушные суда.

    «Хорошая новость. Лишь бы она не погасила запал в нашей авиаотрасли. Сегодня смягчили санкции — завтра снова ужесточат», — отреагировал в Telegram-канале депутат Госдумы Евгений Попов.

    Ранее правительство разрешило российским авиакомпаниям покупать самолеты у недружественных стран за рубли.

    Для иностранных партнеров, работающих с российскими компаниями через структурное подразделение, которое не примкнуло к санкциям, платеж проведут в рублях или национальной валюте этой страны.