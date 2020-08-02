За год Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер заработали не менее $36 млн

Согласно финансовой декларации о доходах, дочь президента США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер в 2019 году получили доход в размере не менее 36 миллионов долларов. Они вложили в недвижимость 204 и 783 миллиона долларов соответственно.

Как уточнила газета The New York Times, в 2018 году они совокупно инвестировали в недвижимость 786 миллионов долларов.

Политика семейной компании Кушнера Kushner Companies вызвала критику из-за того, что принимала инвестиции со всего мира, несмотря на позицию правительства США в отношении некоторых стран Ближнего Востока. Поэтому мужу Иванки Трамп пришлось отказаться от некоторых активов, составлявших его портфель при поступлении на государственную службу. Джареду Кушнеру также пришлось подать в отставку с поста в семейной компании.

Тем не менее, его компания продолжила в 2019 году активно работать на рынке недвижимости в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Вирджинии и Огайо. Известно, что Кушнер и другие члены правления взяли новый кредит в Bank of America. В целом, доходы Иванки и ее мужа по сравнению с 2017 годом снизились на 82 миллиона долларов.

Дочь президента закрыла свой модный бизнес после того, как Дональд Трамп стал главой государства. Но она сохранила долю в семейных предприятиях и продолжает получать с них доход. Перечисления от выручки Trump International Hotel в Вашингтоне принесли ей 3,95 миллиона долларов, также как в 2017–2018 годах.

Президент США Дональд Трамп сообщил в декларации о доходах, что за 2019 год заработал 446 миллионов долларов за счет доходов от его основных активов от гольф-клуба, курортов и гостиниц.