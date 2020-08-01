Трамп заработал за год 446 млн долларов

В целом доход Трампа от его основных активов вырос. Гольф-клуб в Бедминстере (штат Нью-Джерси) принес ему 17,7 миллиона долларов (15,7 миллиона годом ранее). Курорт Trump National Doral Miami сделал Трампа богаче на 77,2 миллиона долларов, что на 1,3 миллиона больше, чем в 2018 году. Прибыль от гостиницы в Вашингтоне составила 40,5 миллиона долларов, сократившись за год на 300 тысяч. Доход от курорта Мар-а-Лаго в штате Флорида составил 21,4 миллиона (годом ранее — 22,7 миллиона).

Декларация составлена на 78 страницах. Документ должны были обнародовать раньше, однако сроки сдвинулись из-за пандемии коронавируса.

После победы на президентских выборах в 2016 году Трамп передал все свои активы под управление сыновей Дональда и Эрика. При этом он не стал продавать их, как обещал во время предвыборной гонки. До избрания президентом Трамп не раз говорил, что владеет активами стоимостью более 10 миллиардов долларов. Экономисты ставили это под сомнение.