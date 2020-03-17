За день число жертв коронавируса в Италии выросло на 345 человек
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, каждый день в стране прибавляется примерно 3,5 тысячи инфицированных.
«Выздоровевших за сегодня 192 случая, их число достигло 2941», — указал Борелли, добавив, что накануне выздоровело 414 человек, а в воскресенье — 369.
«Также мы, к сожалению, зарегистрировали 345 смертельных исходов», — сообщил глава ведомства.
Скорость заражения коронавирусом в стране остается на уровне 3-3,5 тысячи человек за сутки. Сейчас в Италии повсеместно объявлен карантин. Итальянцам разрешили покидать дом при самой крайней необходимости. Но местные жители стараются сохранять оптимизм и смотреть на вещи позитивно — они поют на балконах вместе с соседями и аплодируют в поддержку правительства и друг друга.