За день число жертв коронавируса в Италии выросло на 345 человек

Число жертв нового типа коронавируса в Италии за сутки увеличилось на 345 до 2503 умерших. Статистика пока остается на прежнем уровне.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, каждый день в стране прибавляется примерно 3,5 тысячи инфицированных.

«Выздоровевших за сегодня 192 случая, их число достигло 2941», — указал Борелли, добавив, что накануне выздоровело 414 человек, а в воскресенье — 369.

«Также мы, к сожалению, зарегистрировали 345 смертельных исходов», — сообщил глава ведомства.

Скорость заражения коронавирусом в стране остается на уровне 3-3,5 тысячи человек за сутки. Сейчас в Италии повсеместно объявлен карантин. Итальянцам разрешили покидать дом при самой крайней необходимости. Но местные жители стараются сохранять оптимизм и смотреть на вещи позитивно — они поют на балконах вместе с соседями и аплодируют в поддержку правительства и друг друга.