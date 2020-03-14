Музыка против уныния: в Италии поют с балконов, чтобы поднять боевой дух

Запертые в своих квартирах во время комендантского часа итальянцы выходят на балконы, чтобы спеть вместе со своими соседями популярные песни. Неизвестно, помогает ли это от нового коронавируса, но настроение поднимает точно.

«Жители моего родного города Сиена поют популярную песню из своих домов на пустой улице, чтобы согреть свои сердца во время комендантского часа из-за коронавируса», — написал пользователь в Twitter.

На ролике видно слабо освещенную пустынную улочку, за кадром слышны поющие голоса мужчин и женщин. Это «Il Canto della Verbena» («Песня вербены») — старинная патриотическая народная песня, которая также является гимном города.

«Это красивое напоминание того, что даже во время режима изоляции мы остаемся социальными существами», — написала Mona Eltahawy.

Происходит это во всех городах, даже в столице. Итальянцы говорят, что сохраняют свой оптимистичный настрой и любовь к жизни в любой ситуации и не видят смысла унывать.

Сейчас Италия находится на втором месте по числу заболевших: на 15 тысяч зараженных зафиксировано свыше тысячи смертей. В стране сейчас действует режим чрезвычайной ситуации, а также строгий распорядок комендантского часа.