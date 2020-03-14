Музыка против уныния: в Италии поют с балконов, чтобы поднять боевой дух
«Жители моего родного города Сиена поют популярную песню из своих домов на пустой улице, чтобы согреть свои сердца во время комендантского часа из-за коронавируса», — написал пользователь в Twitter.
На ролике видно слабо освещенную пустынную улочку, за кадром слышны поющие голоса мужчин и женщин. Это «Il Canto della Verbena» («Песня вербены») — старинная патриотическая народная песня, которая также является гимном города.
«Это красивое напоминание того, что даже во время режима изоляции мы остаемся социальными существами», — написала Mona Eltahawy.
Происходит это во всех городах, даже в столице. Итальянцы говорят, что сохраняют свой оптимистичный настрой и любовь к жизни в любой ситуации и не видят смысла унывать.
Сейчас Италия находится на втором месте по числу заболевших: на 15 тысяч зараженных зафиксировано свыше тысячи смертей. В стране сейчас действует режим чрезвычайной ситуации, а также строгий распорядок комендантского часа.