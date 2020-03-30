YouTube удалил часть фейков о коронавирусе

Программисты платформы YouTube начали удалять ролики с фейковой информацией о коронавирусе. Часть видео с ложью, которая сеет панику, уже убрали.

«YouTube на основании уведомлений Роскомнадзора удаляет материалы с фейковой информацией. Часть уже удалена. По оставшейся части работа с видеосервисом продолжается», — приводит ТАСС текст сообщения Роскомнадзора.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что будет мониторить все ресурсы на предмет распространения вранья о коронавирусе и пригрозил жесткими санкциями. В их числе блокировка и отзыв лицензии. Фейки о распространении вируса уже удалили соцсети Twitter, Facebook, «ВКонтакте», несколько российских СМИ, и сервис «Двач».

Роскомнадзор сначала заблокировал последний за картинку о том, что в Москве якобы ввели комендантский час из-за разгула коронавируса. Владелец ресурса Нариман Намазов признался, что сам виноват в случившемся так как за распространением фейка просто недоглядел. Двач разбанили, когда эту лживую картинку удалили.