Роскомнадзор заблокировал «Двач» за фейк о коронавирусе

Роскомнадзор заблокировал интернет-ресурс «Двач» (2ch). Ресурс опубликован фейковое постановление о введении комендантского часа в Москве.

Об этом рассказал его владелец Нариман Намазов в соцсети «ВКонтакте».

«„Двач“ угодил в бан Роскомнадзора за фейковую картинку про коронавирус. Письма с требованием из ведомства прислали с другого имейла, которые я благополучно и пропустил, так как на него были отключены уведомления. Довольно оперативно забанили, за сутки», — написал он.

При этом Намазов отметил, что он сам «виноват».

«Нужно лучше проверять почту, так как уведомлений прислали аж пять штук», — заключил владелец.

Как сообщил «Интерфакс» пресс-служба Роскомнадзора подтвердила что систему форумов разблокировали вскоре после удаления запрещенного контента.

Ранее страницы с фейками о коронавирусе начали удалять из Facebook и «ВКонтакте». Подобные ссылки с ложной информацией Роскомнадзор заносит в реестр запрещенных данных и блокирует. Об этом сообщают владельцам аккаунтов и хостинг-провайдерам.