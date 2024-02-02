Мир 02 февраля 2024, 19:01 WP узнала о призывах Залужного по новой мобилизации на Украине WP: Залужный заявил Зеленскому о необходимости мобилизовать 500 тысяч украинцев Eugen Kotenko / Global Look Press

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный разговаривал с президентом страны Владимиром Зеленским и призывал к новой мобилизации. Об этом сообщил американской газете The Washington Post высокопоставленный украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

По его словам, Залужный перечислил проблемы, с которыми столкнется его преемник. Главком ВСУ призвал готовиться к потерям, сопоставимым с прошлогодними, и отметил, что для победы необходимо мобилизовать еще сотни тысяч украинцев.

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«Окончательная цифра Залужного была близка к 500 тысячам», — уточнил источник.

Зеленский, по данным WP, отверг предложение Залужного. Президент Украины пояснил, что стране не хватит денег, чтобы платить такому количеству военнослужащих, поэтому пришлось бы существенно поднять налоги для обычных граждан. Хотя украинские военачальники говорят о необходимости столь агрессивного призыва, политически это непопулярная мера для Зеленского, указало американское издание.

Журналист из США Сеймур Херш ранее предположил, что президент Украины захотел уволить главкома ВСУ, поскольку тот вел тайные переговоры с западными странами. По словам Херша, темой этих переговоров стало урегулирование конфликта.