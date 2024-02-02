Мир 02 февраля 2024, 08:52 Журналист Херш раскрыл причину желания Зеленского избавиться от Залужного Херш: Зеленский хочет уволить Залужного из-за его секретных переговоров официальный сайт президента Украины

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Желание президента Украины Владимира Зеленского убрать с поста главкома ВСУ Валерия Залужного связано с тайными переговорами последнего с западными странами. Об этом заявил в своем блоге в Substack американский журналист Сеймур Херш.

По его данным, Зеленский так стремится уволить главнокомандующего, потому что знает, что Залужный напрямую или через помощников с прошлой осени продолжил вести секретные переговоры с западными и американскими чиновниками.

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Предметом этих переговоров, как уточнил Херш, были пути достижения прекращения огня и согласование завершения конфликта.

События, которые развернулись в Киеве, вызвали в Штатах серьезные опасения, добавил журналист.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на свои источники сообщило, что Зеленский лично встретился с Залужным и попросил написать рапорт об отставке. Но главком ВСУ делать это отказался.

При этом президент страны не предлагал Залужному никакого существенного поста взамен.