02 февраля 2024, 08:52
Журналист Херш раскрыл причину желания Зеленского избавиться от Залужного
Херш: Зеленский хочет уволить Залужного из-за его секретных переговоров
Желание президента Украины Владимира Зеленского убрать с поста главкома ВСУ Валерия Залужного связано с тайными переговорами последнего с западными странами. Об этом заявил в своем блоге в Substack американский журналист Сеймур Херш.
По его данным, Зеленский так стремится уволить главнокомандующего, потому что знает, что Залужный напрямую или через помощников с прошлой осени продолжил вести секретные переговоры с западными и американскими чиновниками.
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Предметом этих переговоров, как уточнил Херш, были пути достижения прекращения огня и согласование завершения конфликта.
События, которые развернулись в Киеве, вызвали в Штатах серьезные опасения, добавил журналист.
Ранее украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на свои источники сообщило, что Зеленский лично встретился с Залужным и попросил написать рапорт об отставке. Но главком ВСУ делать это отказался.
При этом президент страны не предлагал Залужному никакого существенного поста взамен.
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