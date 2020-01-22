WP: Трамп разозлился из-за высылки Обамой российских дипломатов

Глава США Дональд Трамп разозлился, когда накануне его инаугурации экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама выслал 35 российских дипломатов. Об этом написали в своей книге корреспонденты Washington Post Филип Ракер и Кэрол Леонниг.

«Утром 29 декабря (2016 года — прим. ред.) избранный президент наслаждался игрой в гольф, пока не услышал срочную новость CNN о том, что администрация Барака Обамы решила наказать Россию за вмешательство в выборы, закрывая два российских объекта и высылая 35 дипломатов по подозрению в шпионаже. Трамп разозлился», — приводит ТАСС цитату из книги журналистов, которая называется «Очень стабильный гений».

Авторы пишут, что Трамп был уверен, что это месть демократов за поражение на выборах. Он расценил действия Обамы как попытку доказать, по горячим следам, что Москва якобы вмешивалась в выборы американского президента.

Обама в декабре 2016 года ввел санкции в отношении ФСБ России и Генштаба ВС РФ. Также экс-президент Соединенных Штатов выслал из страны 35 российских дипломатов. Американские спецслужбы обвинили Кремль во вмешательстве в выборы главы американского государства. Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер занимался расследованием этого дела два года. Никаких доказательств вмешательства России в выборы руководителя США он не нашел.