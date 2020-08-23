WP: старшая сестра Трампа назвала его жестоким и беспринципным человеком

«Его чертовы твиты и вранье, Боже мой! Я говорю слишком откровенно, но вы знаете, его постоянное изменение позиции, плохая подготовка и вранье. Черт побери! Он апеллирует к базовым понятиям, но что они делают с этими несчастными детьми на границе», — приводит газета слова сестры Трампа в 2018 году во время обсуждения с племянницей политики главы США в отношении границы с Мексикой.

Трамп-Бэрри назвала родственника фальшивым человеком без принципов. «Дональд жесток», — цитирует The Washington Post сестру руководителя Американского государства. Позже Мэри Трамп написала книгу «Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире». В нее вошли отрывки из этого разговора.

Сестра Трампа — доктор юриспруденции. Она занимала должность федерального судьи. Мэри Трамп — дипломированный психолог.

Ранее экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама обвинил Трампа в гибели 170 тысяч человек от коронавируса. Он заявил, что репутация США из-за нынешнего президента во всем мире сильно пострадала, а американские демократические институты оказались под угрозой