Обама обвинил Трампа в массовой гибели людей от COVID-19

Гибель 170 тысяч жителей Соединенных Штатов от COVID-19 на совести Дональда Трампа. С таким заявлением выступил экс-глава США Барак Обама.

«[Президент США] Дональд Трамп не дорос до этой должности (руководителя страны — прим. ред.), потому что он не мог, а последствия этого очень серьезны. 170 тысяч американцев скончались. Миллионы рабочих мест исчезли», — приводит «Интерфакс» тезисы речи Обамы, с которой он выступит на конвенции Демократической партии.

По мнению Обамы, все худшие ожидания стали реальностью, репутация США из-за Трампа во всем мире сильно пострадала, а американские демократические институты оказались под угрозой, какой не было никогда раньше.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси продолжила риторику Обамы и заявила, что лично видела неуважение Трампа к фактам и людям в отношении здоровья и прав.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии американские врачи выявили более 5,5 миллиона случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом в Штатах умерли 173 177 человек.

Ранее Демократическая партия США официально выдвинула бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена в качестве кандидата на пост главы Американского государства. Кандидатом на пост вице-президента США стала сенатор от Калифорнии Камала Харрис.