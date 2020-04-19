WP: госдолг США вырастет до рекордных значений из-за пандемии

Аналитики считают, что коронавирус нанесет по американской экономике удар такой силы, что она может никогда не оправиться. Согласно прогнозам, в 2020 году расходы бюджета США превысят доходы на четыре триллиона долларов. Такого не было со времен окончания Второй мировой войны.

«Нам стоит очень сильно беспокоиться. Речь идет об уровне долга, который определенно будет беспрецедентным в современной истории или в истории вообще. Мы определенно находимся в точке невозврата», — приводит издание слова профессора экономики Принстонского университета Атифа Миана.

Из-за кредитов, которые сейчас активно набирают частные предприятия, миллионы американцев потеряют работу. Уровень безработицы в Штатах уже сейчас достиг показателя времени Великой депрессии.

Эпицентр заражения коронавирусом сейчас находится в США. Самая сложная ситуация сложилась в штате Нью-Йорк. Всего американские медики зафиксировали 735 тысяч случаев заражения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с распространением инфекции из Китая стабилизировалась. По его словам, Штаты скоро начнут возвращаться к нормальной жизни.