WP: дочь Трампа может пойти в политику после окончания срока отца

По предположениям источников, Иванка Трамп получила хороший опыт в Белом доме и стала достаточно известна по всему миру, поэтому может выдвинуть свою кандидатуру на какой-либо выборный пост. Другой вариант — Иванка может начать активно участвовать в работе Республиканской партии.

Если дочь Трампа и ее муж Джаред Кушнер вернутся в Нью-Йорк, то она может принять участие в выборах в Палату представителей Конгресса США от 12-го округа штата Нью-Йорк.

«Я думаю, что она хотела бы стать первым президентом-женщиной [США]», — заявила изданию кинопродюсер Марисса Велес Краксбергер. Она два года работала креативным директором в компании Иванки Трамп.

Газета при этом заметила, что сама Иванка раньше отрицала свою заинтересованность в президентских выборах 2024 года. Однако ее имя включали в социальные опросы по гипотетическим праймериз республиканцев, в которых не участвовал бы Трамп. Тогда его дочь набирала порядка 4%.

Тем временем действующий глава государства уже объявил о своем желании баллотироваться на пост президента США в 2024 году.