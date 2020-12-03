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    03 декабря 2020, 07:28

    WP: дочь Трампа может пойти в политику после окончания срока отца

    Наза Салех Захи

    Дочь Дональда Трампа, Иванка, после окончания президентского срока отца может начать свою политическую карьеру. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники, близкие к семье главы Белого дома.
    WP: дочь Трампа может пойти в политику после окончания срока отца

    По предположениям источников, Иванка Трамп получила хороший опыт в Белом доме и стала достаточно известна по всему миру, поэтому может выдвинуть свою кандидатуру на какой-либо выборный пост. Другой вариант — Иванка может начать активно участвовать в работе Республиканской партии.

    Если дочь Трампа и ее муж Джаред Кушнер вернутся в Нью-Йорк, то она может принять участие в выборах в Палату представителей Конгресса США от 12-го округа штата Нью-Йорк.

    «Я думаю, что она хотела бы стать первым президентом-женщиной [США]», — заявила изданию кинопродюсер Марисса Велес Краксбергер. Она два года работала креативным директором в компании Иванки Трамп.

    Газета при этом заметила, что сама Иванка раньше отрицала свою заинтересованность в президентских выборах 2024 года. Однако ее имя включали в социальные опросы по гипотетическим праймериз республиканцев, в которых не участвовал бы Трамп. Тогда его дочь набирала порядка 4%.

    Тем временем действующий глава государства уже объявил о своем желании баллотироваться на пост президента США в 2024 году.