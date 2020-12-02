Трамп заявил о намерении баллотироваться в президенты в 2024 году
«Это были прекрасные четыре года. Мы пытаемся сделать еще четыре года. Если нет, увидимся с вами через четыре года», — приводит газета Politico его слова.
О намерениях Трампа уже писали многие иностранные СМИ. В частности, газета New York Times сообщила, что он объявит о выдвижении своей кандидатуры на выборах в 2024 году после того, как победа Джо Байдена в 2020 году подтвердится.
Накануне штаб действующего президента подал иск из-за нарушений на выборах в Висконсине, уточняет газета «Известия». Авторы иска уверены, что во время голосования были проведены махинации с конвертами, в которых лежали бюллетени. Также в ноябре адвокат Трампа отправил запрос о повторной обработки бюллетеней в этом штате. А штаб перевел на эту процедуру местным властям три миллиона долларов.