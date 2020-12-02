Трамп заявил о намерении баллотироваться в президенты в 2024 году

Американский президент Дональд Трамп намекнул сторонникам, что в 2024 году будет вновь бороться за пост главы государства. Об этом он сообщил во время выступления перед членами Национального комитета Республиканской партии.

«Это были прекрасные четыре года. Мы пытаемся сделать еще четыре года. Если нет, увидимся с вами через четыре года», — приводит газета Politico его слова.

О намерениях Трампа уже писали многие иностранные СМИ. В частности, газета New York Times сообщила, что он объявит о выдвижении своей кандидатуры на выборах в 2024 году после того, как победа Джо Байдена в 2020 году подтвердится.

Накануне штаб действующего президента подал иск из-за нарушений на выборах в Висконсине, уточняет газета «Известия». Авторы иска уверены, что во время голосования были проведены махинации с конвертами, в которых лежали бюллетени. Также в ноябре адвокат Трампа отправил запрос о повторной обработки бюллетеней в этом штате. А штаб перевел на эту процедуру местным властям три миллиона долларов.