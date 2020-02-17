Windows 10 стала уничтожать файлы пользователей после обновления

У Microsoft снова проблемы: небольшое обновление Windows 10 натворило бед. Система после апдейта начала сносить программы и безвозвратно удалять файлы пользователей.

Люди засыпали жалобами пост Microsoft о релизе нового патча.

«Только что установил последние обновления Windows 10 от февраля 2020 года. ОС, кажется, сбросила рабочий стол к системе окон по умолчанию. То есть все пользовательские значки отсутствуют, фон вернулся к логотипу Windows, не могу войти в систему», — написал один из пользователей.

И это меньшая проблема. У некоторых патч просто удалил с жесткого диска все файлы и потер программы. Восстановить ничего нельзя. Microsoft выкатила инструкцию, как починить рабочий стол, а вот как вернуть файлы, программисты пока не придумали.

Патч от 29 января стал причиной «синего экрана смерти» у сотен пользователей по всему миру. Некоторые столкнулись с критической ошибкой, а у кого-то появились проблемы со звуком. У многих людей компьютеры после обновления стали сильно тормозить.